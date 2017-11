Kungsbacka: Ultralätt flygplan körde in i elledning

Ett ultralätt flygplan stötte på middagen emot en elledning och havererade vid Fjärås stationssamhälle. Två personer i planet har skadats men enligt initiala uppgifter är det skador av lindrigare art. Räddningstjänst och polis på plats. Järnvägstrafiken stoppades för att Banverkets tekniker ska undersöka eventuella skador på ledningarna vid olycksplatsen.

De båda personer som var i flygplanet är körda i ambulans till Sahlgrenska sjukhuset. Okänt skadeläge. Olycksplatsen är avspärrad för undersökning och en förundersökning gällande misstänkt vårdslöshet i flygtrafik är inledd uppger polisen.

