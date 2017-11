Robertsfors: Singelolycka på E4

En singelolycka har inträffat på E4 i höjd med Sikeå straxt efter tre. Det har i nuläget inte framkommit om någon person har skadats vid olyckan. Trafikverket uppger att det råder begränsad framkomlighet vid platsen.

