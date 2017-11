Malmö: En förd till sjukhus



Foto: Fritz Schibli / FZ Webbfilm

Uppdatering: Enligt uppgifter ska det varit en motorseglare som fått problem utanför kallbadhuset Sibbarp. Båten drev och kapsejsade nära land. Mannen ombord ska lyckats tagit sig i land själv men fördes till sjukhus starkt nerkyld.

